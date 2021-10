Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr ein Ortseingangsschild im Frankenthaler Vorort Flomersheim gestohlen. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, dass sich zwei Personen an dem Schild in der Freinsheimer Straße, aus Richtung Frankenthal kommend, zu schaffen machen. Eine Streife stellte laut Bericht zwar fest, dass Verkehrsschild fehlt, die Täter konnte sie aber nicht ermitteln. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.