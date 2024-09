Ein pflegefreies Urnengrab: Das wünschen sich immer mehr Menschen für sich und ihre Angehörigen. Weil in dieser Kategorie alle vorhandenen Plätze auf dem Friedhof in Flomersheim belegt waren, wird dort jetzt erweitert.

Die Bauarbeiten für eine kleine Anlage an der Mauer zur Albert-Schweitzer-Straße laufen bereits seit vergangener Woche. Erste Beisetzungen sollen im Oktober möglich sein. Darüber informierte Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) im Ortsbeirat auf Anfrage der SPD. Dort sollen auf 16 Quadratmetern zehn Gräber für jeweils zwei Urnen angelegt und eine Bestattung vor einem 1,50 Meter breiten Pflanzstreifen innerhalb einer Pflasterfläche ermöglicht werden. Die voraussichtlichen Kosten hatte die Stadt Mitte Juli mit rund 5000 Euro beziffert. Die Arbeiten hätten sich wegen der Urlaubszeit etwas verzögert. Die Nachfrage nach pflegefreien Grabstätten steige. Der Anteil dieser Form der Bestattung liege mittlerweile bei 70 bis 75 Prozent.

Ebenfalls noch in diesem Jahr soll eine weitere Urnenanlage im Vorort in Angriff genommen werden. Rund 50 bis 60 Gräber mit jeweils zwei Urnen könnten dort untergebracht werden, hatte die Stadt im Juli informiert. Die voraussichtlichen Kosten gab Marietta Mayer, Leiterin der Friedhofsabteilung, mit rund 15.000 Euro – etwa 275 Euro pro Grab – an. Die Bauzeit betrage etwa vier Wochen. Sie hatte im Sommer betont: „Wir haben auf dem Friedhof Flomersheim keine Platzprobleme.“