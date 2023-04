Es ist ein Herzensprojekt, für das sich die Arbeiterwohlfahrt Eppstein/Flomersheim sowie der Ortsbeirat Flomersheim seit Längerem eingesetzt haben: Am Donnerstag, 13. April, 16 Uhr, wird die Boulebahn an der Isenachsporthalle in Flomersheim mit einem Umtrunk eingeweiht. Die Bahn kann dann laut Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) von Bürgern genutzt werden. Kugeln müssen selbst mitgebracht werden. Finanziert wurde die Boulebahn aus dem Haushalt der Stadt, angelegt wurde sie durch den Bereich Planen und Bauen sowie den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Insbesondere die Auszubildenden des EWFs hätten sich hier eingebracht, so Haselmaier. Für die Außenanlagen wurden mithilfe von Spenden aus dem Ortsbeirat und von Privatpersonen vier Bänke angeschafft und zwei Bäume gepflanzt.