Betrunken hat ein 23 Jahre alter Autofahrer am frühen Samstagmorgen in Flomersheim beim Rangieren einen neben ihm parkenden Wagen demoliert. Das berichtet die Polizei Frankenthal. Der Mann habe sich danach zu Verwandten in der Bodelschwinghstraße begeben, die ihrerseits die Inspektion informierten. Streifenbeamte hätten beim freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von „etwa zwei Promille“ ermittelt. Der junge Frankenthaler musste anschließend noch zur Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen, teilt die Polizei mit. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.