Ein zentrales Problem in Flomersheim ist seit geraumer Zeit die Wohnraumknappheit. „Leider wurde in den vergangenen Jahren nichts umgesetzt“, befand Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) am Sonntag beim Neujahrsempfang in der TuS-Halle.

Mit Blick auf das geplante Neubaugebiet am Studernheimer Weg wünsche sie sich, dass die Bürger bei den anstehenden Entscheidungen mitgenommen werden, sagte Haselmaier, die damit auch Kritik an der