Eigentlich zielte die Eilanfrage der SPD im Flomersheimer Ortsbeirat auf die mögliche Unterbringung von Geflüchteten in der Isenachsporthalle. Was Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) am Dienstag als vermeintliche Stellungnahme des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales vortrug, konnte allerdings den Eindruck erwecken, dass es Optionen gibt, die der Stadt Luft verschaffen, um auf Sporthallen als Unterkünfte verzichten zu können.

Genannt wird darin das noch von den Stadtwerken genutzte Verwaltungsgebäude, neben dem aktuell der Neubau entsteht. Geplanter Umzugstermin: Spätsommer. Dem Papier zufolge könnten