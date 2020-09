Fraktionsübergreifend hat der Flomersheimer Ortsbeirat die Idee der Arbeiterwohlfahrt (Awo) als gut befunden, im Vorort eine Boulebahn zu bauen. Gerhard Bruder (Grüne) brachte den Vorschlag für die Awo als Antrag in das Gremium ein. Auch die Verwaltung zeigte sich in einer schriftlichen Stellungnahme nicht abgeneigt. Sie brachte als Standort eine Fläche nördlich der Isenachsportanlage ins Spiel, regte aber an, die Umsetzung als Bürgerprojekt anzugehen. Diesem Vorschlag konnte wiederum der Ortsbeirat folgen. Die Stadt rechnet beim Bau einer solchen Anlage mit Kosten in Höhe von 8000 bis 10.000 Euro. Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) will die Idee, die Boulebahn als Bürgerprojekt umzusetzen, in der nächsten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Flomersheim ansprechen. Trotzdem sollen die finanziellen Mittel auch im Haushalt der Stadt Frankenthal beantragt werden. Ulrich Fleischmann (CDU) regte an, auch über ein weiteres Freizeitangebot für Jugendliche nachzudenken. Er schlug eine Skateranlage vor.