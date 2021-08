Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz der Isenachsporthalle in Flomersheim an sechs Autos die Radkappen entfernt und offenbar mit einer Zange die Ventileinsätze abgerissen – zum Teil an allen vier Rädern. Den Beamten zufolge ist es bei dieser Vorgehensweise nicht möglich, den Reifen wieder aufzupumpen. Die Täter müssten laut den Ermittlern zwischen 12 und 16.30 Uhr aktiv gewesen sein. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 1500 Euro. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.