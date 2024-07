Große Emotionen in Flomersheim: Sichtlich bewegt übergab Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) am Dienstag das Amt an ihren Parteikollegen Ulrich Fleischmann. Bei der Besetzung des Stellvertreterpostens sorgte die FWG für eine Überraschung.

„Es war eine tolle Zeit“: so das Fazit von Ortsvorsteherin Heike Haselmaier nach 15 Jahren im Amt und weiteren fünf Jahren im Ortsbeirat ihres Wahl-Heimatorts Flomersheim. Den Bürgern