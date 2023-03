Fast doppelt so schwer wie erlaubt war ein ausländischer Lastwagen, den Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim am Donnerstag, 16. März, gegen 16.50 Uhr, auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Norden auf dem Parkplatz „Auf dem Hahnen“ stoppte. Als der 42-jährige Fahrer die Ladeklappe am Heck öffnete, staunten die Polizisten laut Bericht nicht schlecht. Der Lkw war bis unter die Decke mit Flohmarktware beladen, sodass man den Blattfedern schon das hohe Gewicht ansehen konnte. Abzüglich der Toleranz wurde ein Nettogewicht von 6,2 Tonnen festgestellt – erlaubt gewesen wären 3,5 Tonnen. Bei der Kontrolle hatten die Beamten zudem den Eindruck, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. In der Fahrerkabine fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Außerdem sollte er eine Sicherheitsleistung von 800 Euro zahlen, weil er nicht in Deutschland wohnt. Das brachte den 42-Jährigen derart aus der Fassung, dass er laut Polizei fixiert werden musste. Beim Anlegen der Handfesseln habe der Mann wild um sich geschlagen und dabei einen Polizisten leicht im Gesicht verletzt. Einem zweiten Beamten versuchte er mehrfach in den Unterarm zu beißen. Erst mit Hilfe weiterer Beamter konnte der Widerstand gebrochen und die Fesselung vollendet werden, heißt es im Pressebericht. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Überladung eingeleitet.