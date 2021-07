Das bisschen Regen hat dem Lambsheimer Hofflohmarkt am Sonntag nicht geschadet. An 160 privaten Verkaufsstellen im Dorf, etliche davon mehrfach belegt, sei es äußerst gesellig zugegangen, berichtet die gemeindliche Koordinatorin der Veranstaltung, Melanie Günther. „Zusammenstehen und quatschen – man hat gemerkt, dass die Leute genau das brauchen“, ist ihr Eindruck. Ums Geldverdienen gehe es beim Flohmarkttag nicht, viele würden ihre Einnahmen für gute Zwecke spenden, so Günther.

Eventuell noch ein Flohmarkt im Herbst

Falls die Corona-Pandemie den Veranstaltungsplan der Gemeinde im Laufe des Jahres noch einmal ausbremse, könne es im Herbst einen weiteren Flohmarkt geben. Denn das Gute an diesem Format unter freiem Himmel sei, dass sich die Menschenmenge gut verteile und die Standbetreiber in ihrem unmittelbaren Umfeld auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten könnten.