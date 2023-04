Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zugeparkte Straßen, viele Menschen zur selben Zeit am selben Ort. Beim Flohmarkt am Studernheimer Real-Standort vor den Ferien hatte das Treiben auf dem Gelände für Unmut bei Menschen im Vorort gesorgt. Am vergangenen Sonntag war es nach dem Eindruck der Verantwortlichen ruhiger. Knöllchen gab’s trotzdem.

Gero Weickmann veranstaltet Flohmärkte in ganz Südwestdeutschland, schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg, aber auch in der Vorderpfalz in Ludwigshafen, Mutterstadt oder