Kitsch und Kunst, Möbel und Geschirr: Nützliches und Sammlerstücke aus zweiter Hand verkauft der Apfelbaum-FT in seiner Halle in der Straße Am Rosengarten 4 in Frankenthal. Geöffnet ist der Laden immer montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr. Für Samstag, 19. Oktober, 10 bis 15 Uhr, lädt das Arbeitsprojekt der Strafentlassenenhilfe Frankenthal Schnäppchenjäger und Sammler ebenso wie alle, die sich günstig einrichten wollen, zum Flohmarkt ein.