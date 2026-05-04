Hunderte Menschen haben am Samstag rund vier Stunden lang am Lambsheimer Weiher in Formationen getanzt. Anlass war der Internationale Line-Dance-Flashmob.

Während der Sportanglerverein sein Anfischen feiert, Spaziergänger den See umrunden oder am Wasser rasten, beginnt am Samstag Punkt 13 Uhr auf der großen Wiese im Lambsheimer Naherholungsgebiet Nachtweide ein Spektakel, das Teil der weltweit stattfindenen Zusammenkunft von Line Dancern ist. Geschätzt 500 Tänzerinnen und Tänzer stellen sich in Reihen neben- und hintereinander auf, führen synchron die Schrittfolgen zu den drei vorgegebenen Flashmob-Tänzen aus – in diesem Jahr sind das ein Pop-, ein Country- und ein Rocktitel.

Die Flashmob-Initiatoren Ben Murphy und Sascha Wolf haben einen Tanz zum Song „Everybody Dance“ choreografiert, um mit einfachen Schritten möglichst viele Menschen anzusprechen, vor allem solche mit Handicap. Doch nicht nur bei diesem Tanz lässt Uwe Kotnik von der Lebenshilfe-Einrichtung Wilhelm-Hiemenz-Haus in Maxdorf seinen Elektrorollstuhl im Rhythmus über die Wiese kurven. „Line Dance ist für jedermann, ob alt, ob jung, ob sportlich oder nicht“, betont die Organisatorin des Lambsheimer Flashmobs Kirstin Achatz. Und einen Tanzpartner braucht es auch nicht.

Hat den Flashmob organisiert: Kirstin Achatz. Foto: Alessandro Balzarin

Beim Line Dance formt der Choreograf aus einer Palette an Tanzfiguren die feste Schrittfolge zu einem ganz bestimmten Musikstück. Wobei es mittlerweile Choreografien zu Songs „aus allen Musikgenres, bis hin zu aktuellen Hits“ gebe, erklärt Ingrid Hockenberger vom Verein Line Dance Connection Neustadt.

Jeder bringt eigenen Stil mit ein

Angeblich reichen die Ursprünge des Line Dance bis ins 19. Jahrhundert zurück, als europäische Einwanderer ihre Volkstänze mit in die USA brachten und sie mit Elementen aus Country- und Westernkultur verschmolzen. Etwa ab den 1970er-Jahren kamen der Country-, dann auch der Line Dance nach Europa und Deutschland. Seit den 2000er-Jahren boomt hierzulande dieser Tanzsport. Die Gruppen sind nicht in einem Dachverband organisiert, sondern Sportvereinen oder Tanzschulen angegliedert oder eigenständige Vereine.

Eine feste Tanzabfolge einzustudieren, ist bei höheren Schwierigkeitsgraden nicht so einfach. Aber, tröstet Uschi Müller von den Country Line Dancers Neuhofen, „nach viel Üben geht das automatisch in die Füße“. Vorteil der festen Choreografie: „Man tanzt überall das Gleiche, egal ob in Neustadt, München oder irgendwo im Ausland“, ergänzt Vereinskollegin Monika Flasdick, „man findet immer seinesgleichen.“ Und dann könne jeder noch seinen eigenen Stil einbringen, meint Ute Forell aus Kaiserslautern.

Kirstin Achatz hat den Tanz vor rund vier Jahren für sich entdeckt, sie absolviert derzeit ihre Trainerausbildung, gibt aber schon seit zwei Jahren Kurse beim Turnverein (TV) 1864/04 Lambsheim. Sie erläutert, das Tanzen sei gut für das Herz-Kreislauf-System, die Kondition und Beweglichkeit; es schule den Gleichgewichtssinn. Und ist gut für den Kopf. „Wir tanzen gegen Demenz“, lautet auch das Motto der Country Line Dancers Neuhofen. Vorsitzender Mathias Müller sieht im Line Dance ein schönes Hobby, das – und darauf lege der Verein großen Wert – auch die Gemeinschaft, das Miteinander fördere.

Partytanz bei strahlendem Sonnenschein

Nach dem Flashmob geht es weiter mit Partytänzen, die die teilnehmenden Gruppen seit Januar einüben konnten. Dafür hat Kirstin Achatz einen Mix aus unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erstellt. Auch für absolute Anfänger und interessierte Zuschauer hat sie Tänze parat, deren einfache Schrittfolgen sie erklärt. „Es soll jeder mitmachen können und Spaß haben“, lautet ihr Credo.

Achatz hätte im vergangenen Jahr selbst gerne an einem Flashmob teilgenommen. Weil sie kein Angebot fand, entschloss sie sich, in diesem Jahr selbst einen Treff zu organisieren. Und zwar privat, nicht über den Verein, betont die 39-jährige Konrektorin und Lehrerin für Mathematik und Chemie. Für Tänzer wie Zuschauer ist die Teilnahme kostenlos. Wer will, kann sich mit einer Spende an den Kosten beteiligen und den TV Lambsheim unterstützen. Aber vor allem soll es „ein schöner Tag für alle“ werden. Das ist Kirstin Achatz am Ende bei Sommerwetter sowie mit der Hilfe der Sportangler gelungen und 890 Euro liegen in der Spendenbox. Abzüglich Gema-Zahlung geht das Geld an den TV. „Es ist ganz toll hier“, sagt Ingrid Hockenberger begeistert. Nur ein bisschen Schatten hätten sich einige gewünscht.