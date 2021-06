Die Asylbewerberunterkunft in der Königsberger Straße in Lambsheim ist am Freitag unter Quarantäne gestellt worden, nachdem ein weiterer Bewohner mittels Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nach Angaben von Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim, konnte der Betroffene, der sich am Samstag noch einem PCR-Test unterziehen müsse, in keiner anderen Einrichtung für Flüchtlinge abgesondert werden.

Reith regt Impfung in Sammelunterkünften an

Da in der für zehn Bewohner ausgelegten Lambsheimer Gemeinschaftsunterkunft nur ein Bad vorhanden ist, gelten alle als enge Kontaktpersonen und sollen laut Gesundheitsamt bis mindestens 17. Juni in Quarantäne. In einem Schreiben an den Impfkoordinator des Rhein-Pfalz-Kreises regt Reith die rasche Impfung von in Sammelunterkünften lebenden Flüchtlingen an.