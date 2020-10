Die Quarantäne, in die sich am 20. Oktober alle Bewohner der Großniedesheimer Asylbewerberunterkunft begeben mussten, ist auf gehoben. Das hat Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) am Samstag mitgeteilt. Auf Nachfragen habe ihm die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises mitgeteilt, dass die Ergebnisse der Corona-Tests von Mitte der Woche allesamt negativ seien. Die 18 Männer, von denen vor elf Tagen fünf positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, können laut Reith die Sammelunterkunft wieder verlassen und zur Arbeit gehen.

Caterer hat keine Mahlzeiten gebracht

Weil es Nachfragen aus der Bevölkerung gab, stellt er klar, dass die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft während der Quarantäne von einer Catering-Firma beliefert worden seien, dieses habe aber nur Nahrungsmittel und keine Gerichte gebracht. „Das Essen haben sich die Flüchtlinge selbst zubereitet.“