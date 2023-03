Um dringend benötigten Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen, will die Stadt Frankenthal in einem beschleunigten Verfahren – der sogenannten freihändigen Vergabe – vier Container bestellen. Wo diese Module, in denen jeweils 16 Menschen Platz finden und die auch über einen Kochbereich sowie sanitäre Anlagen verfügen, aufgestellt werden, ist noch nicht festgelegt. Das geht aus einem Antrag der Verwaltung hervor, dem der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag zugestimmt hat. Die Container mit Raum für insgesamt 64 Personen sollen nach Vorstellung der Verwaltung von Juni bis Dezember gemietet werden, bei Bedarf will man sich die Option zum Kauf offenhalten. Nach ersten Sondierungen rechne man mit Kosten von unter 200.000 Euro. Aktuell seien solche Anlagen noch verfügbar.

Hintergrund der Überlegungen sind zuletzt stark angestiegene Zuwanderungszahlen. Im Januar und Februar kamen bereits 51 Personen, überwiegend alleinreisende Männer, nach Frankenthal. Für das zweite Quartal seien Zuweisungen von sechs Personen pro Woche vom Land angekündigt. Die Befürchtung der Stadt: Nach vorliegenden Prognosen sind ab 2. Mai alle vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten erschöpft. Eine Erweiterung der Notunterkunft in der Siemensstraße soll erst Ende 2024 fertig sein, für eine zweigeschossige Container-Wohnanlage auf dem Parkplatz P2 für 120 Geflüchtete fehlt noch die Zustimmung der Gremien. Pläne der Stadt, im Notfall auch Sporthallen als Asylunterkunft zu nutzen, hatten für teils massive Kritik unter Bürgern und in Vereinen gesorgt.