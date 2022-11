Etwa 30 bis 40 Personen könnten aktuell noch Zuflucht in einer Unterkunft der Stadt Frankenthal finden. Damit liege man angesichts bundesweit steigender Flüchtlingszahlen und dem in der kalten Jahreszeit steigenden Unterbringungsbedarf zum Beispiel bei Obdachlosen bereits an der Kapazitätsgrenze. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Stand 7. November waren 544 Menschen in städtischen Einrichtungen – Gemeinschaftsunterkünfte und angemietete Wohnungen – untergebracht. Davon seien 101 ukrainische Flüchtlinge oder aus der Ukraine mit anderer Staatsangehörigkeit Geflüchtete. Insgesamt waren Anfang des Monats 456 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Frankenthal gemeldet. Vor Kriegsbeginn waren es 46.

Die Stadt geht nach eigener Darstellung nicht davon aus, dass die Sporthalle der Andreas-Albert-Schule als Notunterkunft benötigt wird. Diese Option war im Frühjahr angesichts des großen Flüchtlingszustroms aus der Ukraine angedacht worden. „Da der Bedarf nicht eingetreten ist, wurden die Planungen nicht weitergeführt. Es sind keine Verbindlichkeiten entstanden“, heißt es auf Nachfrage.

Die größte Herausforderung für die Mitarbeiter sei derzeit die Verwaltung sehr vieler dezentraler Wohnungen und die Betreuung der vielen Bewohner. Hier seien sowohl die Bereiche Migration und Integration, Gebäude und Grundstücke als auch der Sozialbereich stark eingebunden. Durch die engeren Belegungen komme es immer wieder zu kleinen Konflikten unter den Bewohnern, die gelöst werden müssten.