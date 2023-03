Aufgrund ihrer Traumata durch Krieg und Flucht könnten Asylsuchende stärker zu Gewalttaten und Übergriffen neigen: Diese Befürchtung war in Frankenthal zuletzt im Zusammenhang mit der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten geäußert worden. Für solche Annahmen gibt es aus seiner Sicht keine Grundlage, sagt Matthias Münch (58), seit Oktober 2012 Chefarzt der Psychiatrie in der Stadtklinik und erfahrener Therapeut, im RHEINPFALZ-Interview. Bereits in der Flüchtlingskrise 2015 habe es – entgegen der Erwartungen – keinen erhöhten Bedarf an Therapien für diese Menschen gegeben. Wie der Experte die aktuelle Lage beurteilt und welche Erfahrungen er aus der Behandlung von Postraumatischen Belastungsstörungen hat, lesen Sie hier.