Die Polizei Frankenthal hat Informationen zur Suche nach einem Flüchtigen nachgeliefert, bei der am Mittwoch auch ein Hubschrauber im Einsatz war.

Demnach hatte ein Zeuge morgens gegen 9.25 Uhr in der Stettiner Straße zwei Männer beobachtet, die auffällig in Hauseingänge und Gärten geschaut hätten. Eine Streife habe die Verdächtigen an der Ecke Pestalozzistraße/Ecke Nordring kontrolliert. Beim Überprüfen der beiden 34-Jährigen aus Worms stellten die Beamten fest, dass gegen einen der beiden ein Haftbefehl bestehe. Als ihm die Polizisten dies mitgeteilt hätten, sei er geflüchtet. Die dann folgende intensive Fahndung sei erfolglos geblieben.

Der Gesuchte hat dunkle kurze Haare, ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Der Mann habe Tätowierungen an Hals und Armen und trage möglicherweise einen Drei-Tage-Bart. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.