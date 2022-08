Ein größerer Flächenbrand an der Beindersheimer Straße, auf Höhe der Tierklinik, hat sich am Freitagnachmittag so ausgebreitet, dass auch ein Bürocontainer in Flammen stand. Das teilt die Feuerwehr auf Anfrage mit. Nähere Angaben zur Größe des betroffenen Gebiets und zur Ursache des Brandes kann die Feuerwehr derzeit nicht machen. Die Löscharbeiten sollen noch bis etwa 17.30 Uhr andauern, Menschen seien nicht in Gefahr. Das Feuer hatte für starke Rauchentwicklung gesorgt, die auch von den Autobahnen 61 und 6 aus sichtbar war.