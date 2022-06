Mit viel persönlicher Ansprache ist es Jürgen Staab und seiner Frau Brigitte gelungen, eine Helfermannschaft für das Fischerfest in Gerolsheim am kommenden Wochenende aufzustellen. Dieses auf Essen und Trinken konzentrierte Fest auszurichten, ist eine Tradition und eine wichtige Einnahmequelle des Turn- und Sportvereins (TuS) Gerolsheim, doch in den vergangenen Jahren wurde die Gruppe der Helfer immer kleiner. Zuletzt befürchtete Vorsitzender Jürgen Staab enttäuscht, dass es 2022 abgesagt werden müsste. „Wir haben jetzt gerade so viele Leute gefunden, dass es stattfinden kann“, berichtet Staab auf Anfrage. Gefeiert wird ohne Zelt im Freien an den TuS-Garagen, und zwar am Freitag, 10. Juni, ab 17 Uhr und am Samstag, 11. Juni, ab 11 Uhr bis in den Abend. Es gibt Gerichte unter anderem mit Zanderfilet, Forellen, Lachs und Heringen, aber auch Grillspezialitäten für Gäste, die keinen Fisch mögen. Staab kündigt eine Preiserhöhung an, denn für das, was der TuS zum Kochen braucht, zum Beispiel Speiseöl, muss er in diesem Jahr sehr viel mehr bezahlen als zuvor. „Und es soll ja für den Verein etwas hängenbleiben.“