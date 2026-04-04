Am Karsamstag lockt der „First Saturday“ mit Aktionen und Gratisparken in die Frankenthaler Innenstadt, dazu startet der Frühjahrsmarkt.

Das Osterwochenende bietet in Frankenthal den „First Saturday“ und den Auftakt des Frühjahrsmarkts. Am Karsamstag, 4. April, soll der „First Saturday“ Besucher in die Innenstadt locken. Handel und Gastronomie warten zum Aktionstag mit besonderen Angeboten auf.

Shoppen am Karsamstag: Am »First Saturday« gibt es in Frankenthal besondere Angebote. Symbolfoto: Helena Dolderer/dpa

Ebenfalls noch am Karsamstag läuft die Osteraktion des Frankenthaler Einzelhandels unter dem Motto „Ei, Ei, Osterei“. In den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte sind Ostereier-Aufkleber versteckt. Die Aufkleber müssen gezählt, die Anzahl auf eine Teilnahmekarte eingetragen und bis Samstag, 18 Uhr, im Kaufhaus Birkenmeier abgegeben werden. Unter allen Teilnehmern werden Gutscheine verlost. Die Auslosung findet am Dienstag, 7. April, um 12.30 Uhr beim Kaufhaus Birkenmeier statt und wird online auf Instagram übertragen.

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„First Saturday“: Zwei Stunden umsonst parken

Außerdem darf beim „First Saturday“ in mehreren Parkhäusern zwei Stunden lang umsonst geparkt werden: in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage, im Parkhaus am Bahnhof, im Parkhaus Birkenmeier/Hotel Central, im City-Center-Parkhaus, auf dem Parkplatz P7 am Congressforum sowie auf dem Parkplatz am Brauhaus zur Post.

Ab 13.30 Uhr Betrieb auf dem Frühjahrsmarkt

Auch startet am Karsamstag der Frühjahrsmarkt auf dem Röntgen- und dem Parsevalplatz. Frankenthals Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) eröffnet den Frühjahrsmarkt offiziell um 16 Uhr im Biergarten der Familie Bernd Nickel. Stände und Fahrgeschäfte werden aber bereits um 13.30 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag geht es um 11 Uhr los. Der Frühjahrsmarkt geht bis Freitag, 10. April.

Info

Weitere Informationen zu den Angeboten beim „First Saturday“ gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/innenstadt. Mehr zum Frühjahrsmarkt unter www.frankenthal.de/frühjahrsmarkt.