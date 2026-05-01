Eine Sommerlounge auf dem Rathausplatz, dazu das neue Buttonmotiv für das Strohhutfest: In der Frankenthaler Innenstadt wird am Samstag einiges geboten.

Urlaub buchen? Das brauche man für dieses Wochenende nicht. „Urlaubsfeeling gibt’s einfach mitten in der Innenstadt von Frankenthal!“ – so preist die Stadt in den sozialen Medien den „First Saturday“ am Samstag, 2. Mai, an, mit dem in Frankenthal der Sommer eingeläutet werden soll.

Auf dem Rathausplatz wird es eine Sommerlounge geben. Von 11 bis 21 Uhr stehen dort Liegestühle bereit, außerdem gibt es Musik und Getränke. Nach Angaben der Stadt sollen die Betreiber der Beachbar im Strandbad die gute Laune mitten in die Innenstadt bringen. Außerdem wird laut Ankündigung ein Eiswagen vor Ort sein und es wird ein Catering geben. „Auch für Familien und Kinder gibt es ein Angebot: Die Beindersheimer Hobbykünstler bieten Glitzertattoos an“, informiert die Stadt.

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Strohhutfest: Wie sieht der neue Button aus?

Wo es eine Sommerlounge gibt, sind die Gedanken an das Strohhutfest nicht weit. Und tatsächlich sollen sich die Frankenthaler am 2. Mai schon einmal auf das Fest der Feste einstimmen können: Um 13.30 Uhr wird am Erkenbertbrunnen das neue Buttonmotiv des Strohhutfests enthüllt. Erhältlich ist der neue Button aber an diesem Tag noch nicht: Der Vorverkauf startet am Dienstag, 26. Mai.

Passend zur Präsentation gibt es eine Schaufensterausstellung in der Innenstadt. Dabei sollen in zahlreichen Geschäften Bilder mit den bisherigen Buttonmotiven gezeigt werden. Einzelhändler und Gastronomen beteiligen sich zudem mit Aktionen und Angeboten am „First Saturday“ in Frankenthal.

„First Saturday“: Wieder kostenlos parken

Am Aktionstag können die Besucher in mehreren Parkhäusern für zwei Stunden kostenlos parken. Dieses Angebot gilt in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage, im Parkhaus am Bahnhof, auf dem Parkplatz und in der Tiefgarage P7 am Congressforum, im Parkhaus im City-Center und im Parkhaus Birkenmeier/Hotel Central sowie auf dem Parkplatz am Brauhaus zur Post.

Info

Weitere Informationen zu den Aktionen und Angeboten am „First Saturday“ gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/innenstadt.