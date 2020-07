Die Kiesabbaufirma Gebrüder Willersinn aus Ludwigshafen will ihr ausgedehntes Gelände am Bobenheim-Roxheimer Silbersee sichern, unter anderem mit einem Zaun. Das hat die Geschäftsführung am Montag mitgeteilt. Grund seien die vielen Fälle von Hausfriedensbruch, Vandalismus, Brandstiftung und Verunreinigung vor allem durch Badegäste, die sich eigentlich nur am Südufer aufhalten dürfen.

Landkreis soll Wassersport verbieten

Mit dem Schließen von Seezugängen, der Einfriedung und dem Einsatz von Sicherheitskräften wird laut Willersinn auch die Voraussetzung geschaffen, gegen Verstöße strafrechtlich vorzugehen. „Die Zustände um den Silbersee, besonders im Privatbereich der Firma Willersinn, sind zwischenzeitlich unhaltbar geworden“, meint die Geschäftsleitung. Sie fordert den Rhein-Pfalz-Kreis auf, den Wassersport auf dem See für den Rest des Jahres zu verbieten. Denn mit Booten, Paddelbrettern und Luftmatratzen werde immer wieder versucht, die entlegenen Uferteile zu erreichen.