Finanzhilfen von insgesamt bis zu 40.000 Euro will die Stadt Frankenthal gemeinnützigen Vereinen und Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz zur Verfügung stellen, um finanzielle Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Mit dem Thema befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 26. Mai, ab 17 Uhr im Konferenzzentrum 1 des Congress-Forums Frankenthal. Nachdem der Stadtrat einen entsprechenden Antrag der CDU gebilligt hatte, legt die Verwaltung dem Ausschuss nun ein Konzept dazu vor. Demnach sollen auf Antrag bis zu 40 Prozent der nachgewiesenen Unkosten beziehungsweise Einnahmeausfälle, die auf die Pandemie zurückgehen, erstattet werden können – maximal aber nur 2000 Euro pro Antragsteller. Kein Anspruch soll bestehen, wenn der Verein bereits Finanzhilfe von anderer Seite bekommen hat.

Weitere Themen sind eine CDU-Anfrage zum Öffnungstermin des Strandbads sowie die Vergabe von Aufträgen; dabei geht es um Reinigungsarbeiten in städtischen Gebäuden und die Sanierung des Albert-Einstein-Gymnasiums.