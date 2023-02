Von der Richtung her nicht ganz falsch, aber in vielen Punkten noch zu vage: So betrachten die Verantwortlichen in der Region die Pläne, wie die Bundesregierung die Finanzierung der Krankenhäuser reformieren möchte. Je nach Größe und Spezialisierung haben die Kliniken unterschiedliche Probleme und Perspektiven. Welche das sind, lesen Sie hier.

Hohe Kreditanfragen, gefälschte Ausbildungsdokumente, erfundene Firmen und fiktive Corona-Teststationen: Die Liste der Vorwürfe, mit denen sich ein 26-Jähriger am Mannheimer Landgericht konfrontiert sieht, ist lang. Etwas über den teuren Lebensstil des jungen Mannes erfahren Sie hier.

In Speyer gibt es Verwirrung über mögliche Pläne der Bundeswehr für eine Rückkehr in die Kurpfalzkaserne. Auf RHEINPFALZ-Anfrage gibt es dazu ein eigentlich eindeutiges Statement der Armee, das im Rathaus Fragen aufwirft. Warum dies so ist, lesen Sie hier.

Immer wieder stößt man bei Touren durch Wald und Wiesen im Rhein-Pfalz-Kreis auf Bäche. Sie sind recht schmal und auffällig gerade. Das hat durchaus seine Gründe: In diesem Teil unserer Waldserie „Wald erzählt Geschichte(n)“ „triften“ wir ab. Wie genau, das lesen Sie hier.

Die Nachricht, dass der Umbau einer Straße bevorsteht zum „verkehrsberuhigten Bereich“, gern auch „Spielstraße“ genannt, löst unter den Bewohnern in der Regel große Freude aus. Nicht so in der Oppauer Parsevalstraße. Die Gründe erfahren Sie hier.