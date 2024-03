Bei ihrer Haushaltsplanung für das laufende Jahr ist die Verwaltung mit einem blauen Auge davongekommen. Trotz eines erwarteten Defizits von rund 6,1 Millionen Euro hat die Finanzaufsicht das Zahlenwerk in dieser Woche genehmigt – allerdings unter Auflagen.

Dass die Verhandlungen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier nicht einfach werden, war spätestens Anfang Januar klar, als die Finanzaufsicht dem Nachtragshaushalt 2023 die Zustimmung verweigerte. Die Erleichterung war in der Folge entsprechend groß, dass die Trierer Behörde auf ein sogenanntes Auskunftsersuchen verzichtete. Dieser Prozess hätte eine Freigabe der Mittel für freiwillige Leistungen, insbesondere im sozialen und kulturellen Bereich, deutlich verzögern können. Allerdings verlangt die ADD von der Stadt weiterhin „größtmögliche Kraftanstrengungen“. Dazu gehört neben dem Ausschöpfen aller Einnahmemöglichkeiten auch „eine besonders hohe Ausgabendisziplin bei Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten“, wie es in einer Mitteilung der Pressestelle heißt. Beides werde die Handlungsfreiheit von Rat und Verwaltung „weiterhin stark beschneiden“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) zitiert.

Bei seiner Haushaltsberatung hatte der Stadtrat bereits Steuererhöhungen, etwa bei der Grund- und der Hundesteuer, zugestimmt. Ebenso könnten Gebühren steigen oder – wie im Falle der Straßenreinigung – neu eingeführt werden. Ende Januar wurde außerdem einstimmig beschlossen ein – wie von der Finanzaufsicht gefordert – auf zehn Jahre angelegtes Konsolidierungsprogramm zu erarbeiten. Aktuell gehen der ADD die Sparbemühungen offenkundig nicht weit genug. Sie habe beanstandet, dass erst 2027 eine ausgeglichene Bilanz erwartet werde. „Unverzüglich“ müssten außerdem alle bereits seit 2014 überfälligen Jahresabschlüsse der Stadt abgearbeitet werden.

ADD: Abschlüsse vorlegen

Positiv bewertet die Verwaltung, dass unter anderem die Kredite zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsplan in voller Höhe genehmigt worden seien. Wichtige Projekte wie die Digitalisierung der Verwaltung sowie die Modernisierung der Schulen und Kitas könnten so fortgeführt oder begonnen werden. Beantragte Investitionskredite beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb seien jedoch teils abgelehnt worden.

Die schnelle Haushaltsgenehmigung sei ein Ergebnis „gemeinsamer Anstrengungen und konstruktiver Gespräche auf allen Ebenen“, so Meyer. Dennoch stehe Frankenthal „aufgrund der finanziell prekären Lage bei sinkenden Gewerbesteuereinnahmen vor massiven Herausforderungen“, unter anderem beim Verlustausgleich der Stadtklinik und der Unterbringung Geflüchteter. Meyer betont: Ohne angemessene finanzielle Beteiligung des Landes seien öffentliche Pflichtaufgaben nicht zu erfüllen.