Das Finanzamt kehrt für seine beiden Servicecenter in Frankenthal und Ludwigshafen angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Lage zu strengeren Regeln als zuletzt zurück. Unangekündigte Vorsprachen seien vorerst nicht mehr möglich, um Kontakte und damit das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Persönliche Termine könnten in unbedingt notwendigen Fällen nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung stattfinden. Für die Service-Center gelte die 3G-Regel. Für Nachfragen ist das Finanzamt unter der Rufnummer 0621 5614-23770 erreichbar.