Das Finanzamt Ludwigshafen, zu dem auch das Service-Center in der Friedrich-Ebert-Straße in Frankenthal gehört, reagiert nach eigenen Angaben auf die aktuell wieder hohen Inzidenzwerte in beiden Städten. Wie die Behörde am Freitagnachmittag mitteilt, ist ab sofort für einen Besuch dort wieder eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Die Öffnung der beiden Service-Center für unangekündigte Vorsprachen müsse einstweilen wieder zurückgenommen werden, um Kontakte und damit ein etwaiges Ansteckungsrisiko zu reduzieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Persönliche Termine – insbesondere den Vor-Ort-Service zum Lohnsteuerabzug – bieten die Service-Center in Ludwigshafen und Frankenthal nur in unbedingt notwendigen Fällen. Für Termine ist die Behörde unter der Rufnummer 0621 561423770 erreichbar. Antworten auf allgemeine steuerliche Fragen gibt es an der Info-Hotline der rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, und Freitag, 8 bis 13 Uhr, unter Telefon 0261 20179279. Die wichtigsten Vordrucke liegen in den Dienstgebäuden im Bereich der Seiteneingänge – in Frankenthal in der Vierlingstraße – zur Abholung. Abrufbar sind sie aber auch im Internet unter www.lfst-rlp.de/service/vordrucke.