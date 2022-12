Das Service-Center des Finanzamts Ludwigshafen am Standort Frankenthal bleibt am Donnerstag, 29. Dezember, geschlossen. Das teilt die Behörde mit. In Ludwigshafen ist das Service-Center an diesem Tag von 8 Uhr bis 16 Uhr besetzt. Vorsprachen seien in dieser Zeit ohne Anmeldung möglich. Ab 2. Januar gelten an beiden Standorten wieder die Öffnungszeiten montags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr.