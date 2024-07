Zum Monatsbeginn haben 15 Nachwuchskräfte im Finanzamt Ludwigshafen, das auch für Frankenthal zuständig ist, den Praxisteil ihres dreijährigen Dualen Studiums zum Diplom-Finanzwirt (FH) begonnen. Die Theorie wird an der Hochschule für Finanzen in Edenkoben unterrichtet. Die Studierenden werden ab dem ersten Tag ihres Studiums in ein Beamtenverhältnis übernommen und erhalten monatliche Bezüge, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Nach erfolgreichem Studienabschluss bestehe die Aussicht auf eine dauerhafte Übernahme in den Staatsdienst. Die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz fördere Vielfalt und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Insgesamt starteten in diesem Jahrgang in den 22 rheinland-pfälzischen Finanzämtern 225 Studierende. Informationen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie zu persönlichen Erfahrungen von Studierenden gibt es auf Instagram unter karriere.finanzamt und auf der Webseite www.lfst.rlp.de.