Eine Fahrt mit einem Schiff der Hurtigruten entlang der norwegischen Küste gilt als die vielleicht schönste Seereise der Welt. Der Filmemacher Volker Wischnowski hat die Tour bei schönstem Sommerwetter in Norwegen unternommen und dabei die Landschaft und das Licht in faszinierenden Filmaufnahmen festgehalten. Entstanden ist eine Dokumentation über die Schifffahrtsroute, die nicht nur das Leben an Bord, sondern auch viele der angebotenen Ausflüge

und weitere großartige norwegische Impressionen zeigt. Der bildgewaltige Film besticht durch teils epische anmutende Sequenzen, Humor an den richtigen Stellen und den authentischen Kommentar des Filmemachers. Die Frankenthaler Lux Kinos zeigen den Film am Mittwoch, 29. April, 18 Uhr. Der Regisseur wird bei der Veranstaltung dabei sein und seinen Film live kommentieren.

Termin

Lux Kinos Frankenthal, August-Bebel-Straße 7-9, Mittwoch, 27. April, 18.00 Uhr. Karten sind zum Preis von jeweils 15 Euro im Vorverkauf über die Lux Kino-Kasse (täglich ab 14.30 Uhr geöffnet) oder online unter www.lux-kinos.de erhältlich.