Nach der Sommerpause startet das Frankenthaler Lux-Kino wieder mit seiner Reihe „Filmalternative“. Jeweils mittwochs um 17.30 und 19 Uhr werden im September wieder aktuelle Streifen aus dem Arthouse-Bereich gezeigt.

Am 11. September geht es los mit der deutschen Wendezeit-Komödie „Zwei zu eins“. In dem auf einer wahren Begebenheit beruhenden Film verkörpert die in diesem Jahr für den Oscar nominierte Schauspielerin Sandra Hüller die ostdeutsche Maren, die gemeinsam mit ihren Kindheitsfreunden Robert und Volker kurz vor der Währungsreform 1990 eher zufällig einige Million DDR-Mark in einem alten Schacht findet. Die drei Freunde schmuggeln das Geld, das von der Regierung zum Verrotten dort gelagert wurde, rucksäckeweise aus seinem Versteck. Gemeinsam mit weiteren Freunden und Nachbarn versuchen sie, das inzwischen wertlose Geld in Waren zu tauschen und den anrauschenden Westlern und dem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen.

Weiter geht es am 18. September mit „Ein kleines Stück vom Kuchen“. In der internationalen Koproduktion zwischen dem Iran, Frankreich, Schweden und Deutschland geht es um die 70-jährige Mahin, die nach dem Tod ihres Mannes und der Ausreise ihrer Tochter alleine in Teheran lebt. Als sie sich mit Freunden zu einem Nachmittagstee trifft, kommt sie auf die Idee, ihr Liebesleben wieder aufleben zu lassen. Aus dieser spontanen Idee entwickelt sich schnell eine feste Beziehung mit einem ebenfalls alleinstehenden Taxifahrer. Ein unvergesslicher Abend beginnt.

Eine Woche später, am 25. September, zeigt das Lux-Kino den Film „Gloria“, der unlängst auch auf dem Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel präsentiert wurde. In dem Werk der italienischen Regisseurin Margherita Vito arbeitet Teresa im Jahr 1800 in der Nähe von Venedig in einer Musikschule für Mädchen und kümmert sich dort um niedere Aufgaben. Niemand ahnt jedoch, dass sie ein besonderes Talent hat. Als alle sich auf den Besuch des Papstes vorbereiten und der Kapellmeister eine neue Komposition für den Pontifex erstellt, macht Teresa eine entscheidende Entdeckung. In einer Abstellkammer findet sie ein Pianoforte, ein bis dahin völlig unbekanntes Instrument.

Termin

Die Filmalternative läuft immer mittwochs um 17.30 und 19 Uhr im Lux-Kino, August-Bebel-Straße 7-9. Karten gibt es im Internet unter www.lux-kinos.de und an der Kinokasse.