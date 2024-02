In der Reihe „Filmalternative“ zeigt das Frankenthaler Lux-Kino im Februar jeweils mittwochs um 17.30 und 19.30 Uhr wieder vier aktuelle Streifen aus dem Arthouse-Bereich.

Am 7. Februar steht der japanische Spielfilm „Perfect Days“ auf dem Programm, der als bester internationaler Film für die Oscars nominiert wurde. Der Streifen von Kultregisseur Wim Wenders erzählt von Hirayama, der mit seinem sehr einfachen Leben als Toilettenreiniger in Tokio vollkommen zufrieden zu sein scheint. Er widmet sich in seiner Freizeit der Literatur, der Musik und der Fotografie. Eine Reihe unerwarteter Begegnungen enthüllt ihm jedoch nach und nach seine eigene Vergangenheit. Er beginnt die Gründe nachzuvollziehen, warum die Einfachheit seines täglichen Lebens ihm das ersehnte Glück gibt.

Eine Woche später geht es am 14. Februar weiter mit „Monsieur Blake zu Diensten“. In der französischen Komödie hat Andrew Blake seit dem Verlust seiner Frau keinen Sinn mehr für das Schöne in der Welt. Ein letzter Impuls treibt ihn jedoch dazu, nach Frankreich auf den Landsitz zurückzukehren, auf dem er einst seine Frau kennenlernte. Als er in Beauvillier ankommt, wird Blake aufgrund eines Missverständnisses als Butler auf Probe eingestellt. Inmitten der exzentrischen Herrschaften und der Bediensteten nimmt sein Leben schließlich eine entscheidende und unerwartete Wendung.

Französische Wohlfühlkomödie

In der französischen Wohlfühlkomödie „Sterne zum Dessert“, die am 21. Februar im Lux-Kino gezeigt wird, träumt Yazid schon von klein auf davon, Patissier zu werden. Seine Kindheit ist jedoch alles andere als leicht. Zu seiner Mutter pflegt er ein angespanntes Verhältnis, kommt bei verschiedenen Pflegefamilien oder im Heim unter. Als es so weit ist, seinen langgehegten Traum endlich wahr werden zu lassen, eckt er mit den Küchenchefs einmal mehr an. Sein Traum gibt ihm immer wieder neue Kraft: Er will unbedingt die internationale Meisterschaft der Konditoren gewinnen und muss dafür die harte Schule in den Sterneküchen von Paris und ganz Frankreich über sich ergehen lassen. Denn nur, wer für seinen Traum kämpft, kann ihn auch erreichen.

Weiter gehts am 28. Februar mit dem Biopic „Priscilla“, das sich um das Leben von Priscilla Presley dreht. Als die Teenagerin Priscilla Beaulieu mit 14 Jahren den zehn Jahre älteren Rockstar Elvis Presley auf einer Party kennenlernt, wird er schnell ihr verletzlicher, bester Freund und ihre große Liebe. Mit 17 zieht sie zu ihm nach Graceland. Doch ihre Beziehung ist nicht unumstritten und ihre Ehe wird ein turbulenter Trip voller Höhen und Tiefen.

Termine

Die Filmalternative läuft im Februar immer mittwochs, 17.30 und 19.30 Uhr, im Frankenthaler Lux-Kino. Karten gibt es an der Kinokasse sowie online unter www.lux-kinos.de