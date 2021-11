In der Reihe Filmalternative des Frankenthaler Lux-Kinos werden im Dezember drei aktuelle Streifen, jeweils mittwochs um 17.30 und 20 Uhr, angeboten. Das teilt das Kino in seiner Ankündigung mit.

Am 1. Dezember steht die Dokumentation von Torsten Körner „Die Unbeugsamen“ auf dem Programm. Der Journalist erzählt darin die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, also bis zum Umzug von Bundesregierung und Parlament 1999 nach Berlin. Sie mussten sich gegen sexuelle Diskriminierung und Vorurteile durchsetzen, heißt es in der Ankündigung. Einige der Politikerinnen von damals kommen in der Dokumentation zu Wort. Ihre Erinnerungen, so die Ankündigung, seien bisweilen erschreckend aktuell.

Zweigs Drama Schachnovelle

Ein Remake wagt Regisseur Philipp Stölzl mit der „Schachnovelle“. Das Drama läuft am 8. Dezember, dauert rund 112 Minuten und ist frei für Jugendliche ab zwölf Jahren. Bereits 1960 ist das letzte Werk des österreichischen Autors Stefan Zweig verfilmt worden. Trotz Darstellern wie Mario Adorf und Curd Jürgens soll der Film wenig Beachtung gefunden haben. Die Handlung spielt 1938 im besetzten Österreich. Kurz vor seiner Flucht in die USA wird der Anwalt Bartok verhaftet. Als Vermögensverwalter des Adels soll er der Gestapo Zugang zu den Konten ermöglichen. Er weigert sich, bis er an ein Schachbuch gerät.

Der Turmbau aus Liebe

Es folgt zum Abschluss der Reihe am 15. Dezember der Liebesfilm „Eiffel in Love“ von Regisseur Martin Bourboulon. Es geht natürlich um den Eiffelturm in Paris und dessen Entstehungsgeschichte: Der Ingenieur Gustave Eiffel soll zur Weltausstellung 1889 etwas Spektakuläres entwerfen. Die Forderung bringt ihn unter Druck. Doch als er seiner Jugendliebe wieder begegnet, inspiriert ihn ihre Leidenschaft dazu, die Skyline von Paris für immer zu verändern.