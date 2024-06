Nach vierjähriger Pause findet in diesem Jahr in der Frankenthaler Erkenbertruine endlich wieder ein Open-Air-Kino statt. Seit heute steht das Programm für die elf Abende. Los geht es am 25. Juli mit einem absoluten Kult-Klassiker. Aber auch aktuelle Streifen, jede Menge Musikfilme und eine Dokumentation über den Pfälzer Dialekt stehen auf dem Programm.

Das Open-Air-Kino in der Erkenbertruine genoss über zwei Jahrzehnte hinweg absoluten Kultstatus in der Region. Und genau den will Betreiber Christian Kaltenegger nach drei pandemiebedingten