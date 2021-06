Unbekannte haben zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, laut Polizei an einem blauen Peugeot in der Fichtestraße die Scheibe auf der Fahrerseite zertrümmert. Ob sie aus Zerstörungswut gehandelt haben oder nach Wertgegenständen in dem Auto suchen wollten, dazu machten die Beamten keine Angaben. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.