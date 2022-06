Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist in Frankenthal die Kreuzung Wormser Straße/Nordring gesperrt. Das teilt die Polizei Frankenthal am Freitag um 16.45 Uhr via Twitter mit. Auch im Bereich Nordring/Berliner Straße gebe es eine Sperrung. Die Kreuzung sollte weiträumig umfahren werden.