Weil Rauch aus einem gekippten Fenster strömte, sind am Montagnachmittag Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Frankenthaler Fußgängerzone gerufen worden. Die Feuerwehr, die eine Nachbarin wegen des piepsenden Rauchmelders gerufen hatte, rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften in der Bahnhofstraße an. Mithilfe einer Drehleiter gelangten sie über das Fenster in die Wohnung, gleichzeitig wurde laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr die Wohnungstür aufgebrochen. In der Küche fanden sie einen vergessenen Topf auf der angeschalteten Herdplatte. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zu Hause. Es kam demnach weder zu Personen- noch zu Sachschäden.