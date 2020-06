Ein aus seinem Gehege entwichenes Huhn hat in einem Großkarlbacher Wohngebiet einen diffizilen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Tier verkroch sich zunächst unter ein geparktes Auto und schlüpfte dann vor lauter Angst vor denen, die es einfangen wollten, so zwischen das Bodenblech und den Motorraum, dass es nicht mehr zu fassen war. Tobias Schneider, um dessen Wagen es sich handelte, berichtete der RHEINPFALZ von der Aufregung in der Marktbergstraße am Samstagabend.

Feuerwehr hat Erfahrung als Tierretter

Über zwei Stunden habe es gedauert, bis das Huhn – etwas zerrupft, aber ohne erkennbare Verletzungen – aus dem Auto befreit war. „Am Ende ging’s aber nicht ohne die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr“, sagt Schneider. Die Großkarlbacher Wehr hat Erfahrung mit der Rettung von Tieren. Unter anderem hatte sie 2011 einen spektakulären Einsatz, als eine Katze im Motorblock eines Cabrios feststeckte.