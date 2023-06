Am Sonntagmittag hat am Feldrand in der Nähe des Peterskirchenwegs in Dirmstein auf etwa acht Quadratmetern eine Grünfläche gebrannt. Was der Grund dafür war, sei unklar, berichtet die Grünstadter Polizei. Das Feuer sei von der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland zügig gelöscht worden. Laut Wehrleiter Markus Ittel rückten Kräfte der Wehren Dirmstein und Großkarlbach/Laumersheim aus, aber schon das erste Fahrzeug habe den Brand auf der aus Gras und Hecken bestehende Fläche löschen können. „Kein spektakulärer Einsatz“, sagt Ittel. Derzeit kommt es wegen der großen Trockenheit vielerorts zu Flächenbränden.