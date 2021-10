Die Feuerwehr ist längst keine reine Männerdomäne mehr. Gleich fünf Frauen haben bei der Frankenthaler Wehr vor Kurzem ihre theoretische und praktische Prüfung für die Grundausbildung abgelegt. Vier von ihnen erzählen, warum sie sich für dieses Ehrenamt entschieden haben.

Angefangen haben sie gemeinsam vor den Sommerferien. Zur Feuerwehr fanden Jacqueline Matthes (17), Denise Wiens (25), Melanie Küsthaler (32) und Ulrike Edelhäuser (50) jedoch aus unterschiedlichen Gründen. „Ich bin über die Hundestaffel zur Feuerwehr gekommen“, erzählt Ulrike Edelhäuser. Jemand, den sie aus der Rettungshundestaffel kannte, habe sie ursprünglich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht. Den Entschluss, mit der Grundausbildung zu beginnen, habe sie schon vor zwei Jahren gefasst.

Denise Wiens hatte bereits seit Längerem einen Bezug zur Feuerwehr, da ihr Bruder Mitglied ist. Als sie gefragt wurde, ob sie bei der im Sommer gegründeten Bambini-Feuerwehr als Betreuerin helfen wolle, habe sie sich dazu entschieden, auch die Ausbildung zu machen. Bereut hat sie es bisher nicht: „Es war eine sehr gute Entscheidung“, berichtet sie. „Es ist spannend, mal selbst in die Materie reinzuschauen.“

Durch ihren Lebensgefährten kannte Melanie Küsthaler ebenfalls schon ein Feuerwehrmitglied, bevor sie sich zu dem Grundlehrgang angemeldet hatte. Aber nicht nur sie und ihr Partner fanden den Weg zur Feuerwehr, sondern auch ihr Kind sei mittlerweile bei den Bambini mit dabei. Für Jacqueline Matthes hatte sich eine Zukunft bei der Wehr schon früh angebahnt. „Ich wollte schon in meiner Schulzeit Leuten helfen“, meint sie. Zudem sei sie auf der Suche nach einer praktischen Tätigkeit gewesen, und die Feuerwehr sei für beides natürlich ideal.

„Näher ans Feuer ran“

Ihre Erwartungen haben sich bisher größtenteils erfüllt, geben die vier Nachwuchskräfte zu verstehen. Für die Prüfungen seien sie gut von ihren Ausbildern vorbereitet worden. Es werde bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal niemand anders behandelt, weil er eine Frau sei, findet Wiens. Sätze wie: „Das ist zu schwer für euch“ gebe es nicht. Statt dessen heiße es: „Auf geht’s, wir machen das zusammen.“ Sie erzählt, dass sie in den vergangenen Monaten etwa gelernt haben wie man Glas richtig schneidet oder wie man mit dem Rettungsspreizer umgeht. Als sie das erste Mal näher ans Feuer ran durfte beim Schaumtrainer, sei das eine wichtige Erfahrung gewesen, erinnert sich Wiens. „Die Praxis ist eindeutig interessanter“, findet auch Melanie Küsthaler, mit Blick auf die theoretische Prüfung.

Bis die Anwärterinnen die Feuerwehrfahrzeuge fahren und bei Einsätzen mithelfen dürfen, wird es jedoch noch eine Weile dauern. Es passiere oft, dass ein Notruf reinkomme und alle ausrückten, sie jedoch auf der Wache zurückblieben. Warum gerade weiblicher Zuwachs für die Feuerwehr in Zukunft eine Bereicherung sein könnte, das kann Wiens nur vermuten: „Vielleicht bringen wir als Frauen auch eine gewisse Ruhe an die Einsatzstelle, sodass es nicht zu hektisch abläuft.“ Darin, dass das alte Stereotyp überholt und die Feuerwehr längst keine reine Männerdomäne mehr ist, sind sie sich alle Vier einig. Der beste Beweis sei ihr eigenes Kind, meint Melanie Küsthaler: „Meine Tochter hat mehr Feuerwehrautos als anderes Spielzeug.“

Einfühlsamer als Feuerwehrmänner?

Bis heute ist die überwiegende Mehrzahl der Aktiven bei der Feuerwehr männlich. Prinzipiell sei man offen für jeden, sagt Andreas Kölsch von der Wehrleitung. „Wir versuchen, proaktiv nicht auf eine bestimmte Gruppe zuzugehen.“ Über einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder würde man sich aber immer freuen. „Manchmal sind Frauen schon etwas einfühlsamer“, ist Kölschs Eindruck. Es gebe bei den Einsätzen der Feuerwehr immer wieder Situationen, in denen gerade betroffene Frauen es vorziehen würden, sich an eine andere Frau, statt an einen Feuerwehrmann zu wenden. Bei der Feuerwehr in Frankenthal sei die Quote recht gut. Von den rund 120 Mitgliedern sind derzeit 18 weiblich – und die Anwärterinnen dürfen sich schon bald selbst dazuzählen.