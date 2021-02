Durch ihren Löscheinsatz konnte die Feuerwehr in Worms am Mittwochnachmittag die Explosion eines Gastanks verhindern. Gegen 13.30 Uhr war laut Polizei im angebauten Schuppen eines Wohnhauses in der Straße Altbach in Osthofen aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Fahrrad und Mülltonnen, die hier abgestellt waren, sowie die Fassade und ein Fenster des unmittelbar angrenzenden Nachbarhauses wurden beschädigt. Die Feuerwehr sorgte jedoch dafür, dass die Flammen nicht auf das Wohngebäude und einen neben dem Schuppen platzierten Gastank übergriffen. Verletzt wurde niemand.