Am Dienstag gegen 15.45 Uhr entdeckte Lea in einem dichten Gestrüpp an einer Straße in Edenkoben eine hilflose Person. Die Hündin war dort nicht zum Spielen, sondern befand sich in einem Einsatz der Rettungshundestaffel IV der Frankenthaler Feuerwehr. Der 68-jährige Bewohner eines Seniorenheims war seit Sonntag vermisst worden.

Zwei Tage lang hatte die Rettungshundestaffel zusammen mit weiteren Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen nach dem Mann gesucht. Gerufen hatte die Frankenthaler