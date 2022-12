Engelsgeduld ist gefragt bei den Eppsteiner Floriansjüngern. Die Planungen für einen neuen Feuerwehrstützpunkt im Vorort werden sich noch eine einige Zeit hinziehen. Derweil wurde die Nutzungsdauer für die auf dem Neuköllner Platz aufgestellte Leichtbauhalle um zwei Jahre verlängert. Das Provisorium war notwendig geworden, weil das angeschaffte Löschfahrzeug nicht ins alte Feuerwehrgerätehaus passt. Wie es mit dem Standort in Eppstein weitergeht, muss im Zusammenhang mit den Plänen für ein Katastrophenschutzzentrum auf dem Gelände des Technischen Hilfswerkes (THW) an der Mahlastraße gesehen werden. Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) informierte auf Anfrage von Torsten Orlik (SPD) in der Ortsbeiratssitzung, dass für den Stützpunkt in Eppstein eine Erweiterung der Fläche unumgänglich sei. „Da müssen wir mit den Grundstückseigentümern reden.“ Für eine Standortuntersuchung seien 20.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Wann das Ergebnis der Machbarkeitsstudie vorliegt, konnte Knöppel nicht sagen.