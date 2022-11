Die Werkfeuerwehr des Chemieunternehmens Röhm in Worms sowie die Wehren der Städte Worms und Gernsheim haben am vergangenen Samstag den Ernstfall geprobt: Laut Übungsszenario gab es ein Leck an einem Ammoniak-Frachtschiff, Gas trat aus, und eine verletzte Person befand sich an Deck. Was passieren könnte, wenn beim routinemäßigen Entladen des Rohstoffes Ammoniak bei Röhm etwas schief geht, probten die Truppen in voller Stärke. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, auch das Löschboot „Hecht“ der Freiwilligen Feuerwehr Gernsheim kam zum Einsatz. Wie auch bei vorangegangenen, regelmäßigen Übungen habe auch dieses Mal alles reibungslos geklappt, bilanzierte der Wormser Röhm- Standortleiter Robert Weber. Sowohl die schnelle Information als auch die Verteilung der Aufgaben habe zum glücklichen Ausgang der Übung nach zwei Stunden beigetragen.