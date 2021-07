Die Feuerwehr Worms unterstützt die Einsatzgruppen in den von massivem Hochwasser betroffenen rheinland-pfälzischen Krisengebieten. In Bad Neuenahr-Ahrweiler und im Ahrtal sind derzeit 16 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren und drei der Berufsfeuerwehr Worms im Einsatz, informiert die Stadt Worms. Vorrangige Aufgaben der Wehrleute sei das Auspumpen von Wohn- wie auch gewerblichen Gebäuden. Zudem unternehme die Wormser Wehr Erkundungsfahrten im Ahrtal, „um die Lage großflächig im Blick zu haben und zu helfen“. Der Wille zu helfen sei in Worms groß. Zum Einsatz gemeldet hätten sich sogar dreimal so viele Helfer. Da die Einsätze vor Ort sehr kräftezehrend seien, finde alle 24 Stunden ein Schichtwechsel statt, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Derweil sei die Hochwasserlage in Worms stabil und mit 604 Zentimetern am Sonntag, 13.15 Uhr, unterhalb der erwarteten Wasserstände von 620 Zentimetern geblieben. Und laut Meldung der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg ist die Tendenz weiter fallend.