Um den Brand- und Katastrophenschutz zu stärken, sollen künftig neben den rund 120 Ehrenamtlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal 40 hauptamtliche Kräfte im Einsatz sein. Die Stellen werden jetzt schrittweise ausgeschrieben.

Die hauptamtlichen Kräfte sind werktags im Einsatzdienst tätig und decken die Tagesalarmbereitschaft ab oder sind in den Werkstätten als Gerätewarte, in der Verwaltung und in der Leitstelle eingesetzt. Die Leitstelle, die rund um die Uhr besetzt ist, wird zusätzlich mit Teilzeitkräften ergänzt. Hier laufen Notrufe und Brandmeldungen ein, außerhalb der Geschäftszeiten der Stadtwerke Frankenthal ist die Leitstelle auch für Störungsmeldungen bei der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom zuständig.

Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr: Gruppenfoto mit Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU, links) und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU, rechts). Foto: Stadt/Gratis

Eine Berufsfeuerwehr wird in Rheinland-Pfalz erst ab 90.000 Einwohnern vom Gesetzgeber gefordert, mit rund 50.000 Einwohnern liegt Frankenthal unter dieser Grenze. Um den Brand- und Katastrophenschutz, der bislang als eine Abteilung beim Bereich Ordnung und Umwelt der Stadt Frankenthal angegliedert ist, zu stärken, soll er ein eigenständiger Bereich werden. Hier soll es dann nach Auskunft der Verwaltung insgesamt 40 Stellen geben. Aktuell seien 19 besetzt. Demnächst würden drei weitere Stellen ausgeschrieben. Acht weitere Stellen sollen geschaffen werden. Die Stadt bleibe weiter Trägerin der Feuerwehr.

Beamte auf Lebenszeit: Corinna Arens, Timo Gläßgen und Felix Wiens (von links) haben die dreijährige Ausbildung erfolgreich bestanden. Foto: Stadt/Gratis

Am 1. April starten fünf neue Mitarbeiter bei der Feuerwehr in Frankenthal. Rachid Aarab, Felix Weisman, Julian Sold, Luca Böhm und Patrick Martan wurden dafür zum Brandmeister auf Probe ernannt. Corinna Arens, Timo Gläßgen und

Felix Wiens wurden nach ihrer dreijährigen Ausbildungsphase auf Lebenszeit verbeamtet. Die Feuerwehr Frankenthal, die 1857 gegründet wurde, gliedert sich in verschiedene Facheinheiten wie Brandschutz, Technischer Dienst, Wasserschutz, Gefahrstoffe, Rettungshunde, Ortungstechnik, Höhenrettung und Ausbildung. Kontakt Wer sich für das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr interessiert, kann sich per E-Mail bei info@feuerwehr-frankenthal.de melden. Weitere Informationen gibt es auch im Netz unter www.frankenthal.de/notfall.