Seit mehr als einem Jahr ist die Nachfolge des hauptamtlichen Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal ungeklärt. Die Ausschreibung geht laut Verwaltung in eine weitere Runde, weil ein Kandidat zurückgezogen hat. Bewerbungsschluss ist am 3. Juli. Ursprünglich war angekündigt worden, dass bis Ende 2021 ein Nachfolger für Jürgen Speiser gefunden sein sollte. Der bisherige Wehrleiter wechselte zum 1. April 2021 zur Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Sein Amt übernahmen interimsmäßig – zunächst bis 31. Dezember befristet – Speisers Stellvertreter Frank Böhmer (41) und Andreas Kölsch (37). Sie bleiben laut Verwaltung bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens weiter in dieser Funktion.

Böhmer und Kölsch teilten im Januar auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit, dass sie sich nicht für die hauptamtliche Leitung der 130 Mann starken Truppe bewerben wollen. Beide wollten jedoch als Stellvertreter des künftigen Chefs sowie als Brand- und Katastrophenschutzinspekteure in der Verantwortung bleiben. Mannschaft und Führung der Frankenthaler Wehr, die bis auf 16 Berufskräfte alle Ehrenamtliche sind, haben im vergangenen Jahr 720 Einsätze geleistet.